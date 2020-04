Leichtathletik : So halten die Trainer ihre Athleten bei Laune

So halten die Trainer ihre Athleten bei Laune

Werner Speckert hat sich für seine Athleten des SV Sonsbeck einiges ausgedacht. Franziska Schuster soll so möglichst ihre Fitness behalten. Foto: Wolfgang Birkenstock

Sonsbeck/Xanten In Zeiten wie diesen, in denen Sportler nicht wie gewohnt trainieren können, ist Ideenreichtum gefragt. Werner Speckert hat sich viele Gedanken gemacht, wie er seine Leichtathletik-Gruppe vom TuS Xanten bei Laune hält.

„Es ist natürlich ein anderes arbeiten. Und ich bin auch als Animateur oder Unterhalter gefragt“, sagt Speckert, 58-jähriger Übungsleiter beim TuS. So hat er einige „wunderbare Strecken“ im Hochwald kurz vor Labbeck entdeckt. Einheiten für die Bereiche Sprung, Sprint und Ausdauer sind in dem Waldstück möglich. Mit dem Besen wird der Boden präpariert. Speckert hat Trainingspläne an die U18- und U20-Sportler verteilt.