Fußball-Bezirksliga : Sieben Tore der Borussia bringen Meerfelds Geist zum Schweigen

Veen Der Aufsteiger aus Veen schickte den FCM mit 0:7 geschlagen nach Hause. Die Gäste boten eine desolate Leistung, die der Trainer nicht kommentieren mochte.

Der Niederrhein und insbesondere die Fußballfreunde zwischen Xanten, Sonsbeck und Moers kennen Thomas Geist als einen überaus wortgewandten Trainer, der nur selten um einen sportlichen Bonmot verlegen ist. Nach dem 0:7 (0:1) bei Borussia Veen aber war dann alles anders. „Zu Veen“, sagte der Coach des soeben mit einem Desaster im Gepäck in die Kabine geschlichenen FC Meerfeld und fügte einen Doppelpunkt hinzu, „mein Glückwunsch!“ Was das eigene Team betraf: „Kein Kommentar!“ Das Bezirksliga-Duell, das den Trainer zum (selbst auferlegten) Schweigen gebracht hat, wird in Meerfeld fortgesetzt. „Das alles werden wir intern klären“, versprach oder drohte Geist.