Winter-Tagung der Fußballer beim GSV Moers Kreis-Vorstand ist besorgt wegen Mannschaftsrückzüge

Des Weiteren gab Jades einen Ausblick auf die Meisterschaft 2024/25, die am 18 August, dem letzten Ferien-Wochenende in NRW, beginnt. Am 11. August steht bereits die erste Runde im Kreispokal-Wettbewerb an. Die Winterpause endete am 2. Februar 2025. Der letzte Spieltag wird am 1. Juni 2025 angepfiffen. Saisonstart in den Frauen-Ligen ist am 1. September 2024, die Spielzeit endet am 25. Mai 2025.