Spielplan der Fußball-Oberliga steht fest Schweres Auftaktprogramm für den SV Sonsbeck und VfB Homberg

Der SV Sonsbeck trifft am sechsten Spieltag (22. September) auf den 1. FC Kleve, der im ersten Aufeinandertreffen der Saison Gastgeber sein wird. Der SVS und der VfB Homberg duellieren sich erst am zehnten Spieltag. Am 13. Oktober wird das erste Kreis-Derby in Sonsbeck ausgetragen. Das Rückspiel erfolgt am 6. April 2025 beim VfB. Der letzte Spieltag der Oberliga-Saison 2024/25 steigt am 1. Juni 2025.