Fußball-Bezirksliga : Schwafheimer Pleiten-Serie endet beim SV Budberg

Rafel Vizuete Mora (am Ball) verlor mit dem SV Budberg gegen den SV Schwafheim – es war die vierte Niederlage in Folge. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Budberg Marius Dyka erzielte das Tor des Spiels. Die Hausherren kritisierten den Schiri, der einen Treffer von Lennart Severith aberkannte.

Es war ein hart umkämpftes Fußball-Spiel, das sich der SV Budberg und der SV Schwafheim lieferten. Beiden Mannschaften war früh anzumerken, wie dringend sie ein Erfolgserlebnis wollen und brauchen. Am Ende waren es die Gäste aus Moers, die nach drei Pleiten in Folge wieder einen Sieg bezubeln durften. Mit 1:0 (1:0) setzte sich die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Manni Wranik durch. Die Budberger mussten die vierte Niederlage in Serie hinnehmen.