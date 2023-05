Handball-Landesliga TV Schwafheim darf weiter vom Aufstieg träumen

In einer hart umkämpften ersten Halbzeit nahmen die Gäste in der Schlussphase Spielmacher Kevin Wiedemann in Manndeckung, dennoch reichte es für eine knappe Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber an Tempo zu und erzielten viele einfache Treffer. Simon Engels bot auf Linksaußen eine tolle Vorstellung, obwohl er normalerweise auf der anderen Außenposition spielt. So baute der TVS den Vorsprung mehr und mehr aus, wobei Mats Wiedemann seine zuletzt glänzende Form erneut unter Beweis stellen konnte. Wiedemann: „Jetzt kommt es in Dinslaken zum alles entscheidenden Spiel. Mehr Spannung kann es in einer Saison wohl nicht geben.“ Tore: M. Wiedemann (12/4), von Gruchalla, Engels (je 6), K. Wiedemann (5), Knapinski (3), Loer (2), Köhler und Grasbon. Schwafheim und Dinslaken II stehen punktgleich an der Tabellenspitze.