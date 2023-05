TuS Lintfort steigt aus Handball-Landesliga ab 23:29 – TV Schwafheim verpasst den Verbandsliga-Aufstieg

Kurz vor der Halbzeit mussten die Schwafheimer dann einen herben Rückschlag verdauen, denn Henning Tervoort verletzte sich an der Hüfte und konnte nicht mehr eingesetzt werden. „Henning hat uns schon gefehlt“, so Wiedemann. Leider kam der in den letzten Wochen stark aufspielende Mats Wiedemann dieses Mal nicht zum Zug. „Mats wurde von der Dinslakener Abwehr ganz geschickt verteidigt. So konnten wir nicht immer das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten.“