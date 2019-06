Freundschaftsspiel am 15. Juni : Sonsbecker Oldies fordern Schalker Traditionself heraus

Sonsbeck Olaf Thon schaute vorbei, um Werbung für die Partie zu machen. „Wir sind eine Mannschaft zum Anfassen“, sagt er.

„Zur dritten Halbzeit gehört auch eine Autogrammstunde nach dem Spiel“, so Kartheuser. „Wir sind eine Mannschaft zum Anfassen“, ergänzt Thon. Nach dem Schlusspfiff stellt sich der S04-Keeper für ein Elfmeterschießen zwischen die Pfosten. Nachwuchsfußballer können ihn herausfordern. Wer genau für Schalke aufläuft, konnte Thon noch nicht sagen: „Aber es werden sicherlich einige ehemalige Nationalspieler dabei sein.“ Wolfgang Schoofs möchte das Spiel leiten, seine Assistenten sind Josef Ledda und Tommy Thielen. Karten gibt’s in der Gaststätte „Zur Linde“, am Sportplatz, an der BFT-Tankstelle und im Salon Werthmanns.