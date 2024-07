Eingefleischter Fan „Schalke-Werner“ sorgt erneut für Ordnung

Am vergangenen Samstag gegen Dynamo Kiew (2:2) sorgte der 61-Jährige erneut für Ordnung unter den 700 Zuschauern rund um den Tribünenbereich. „Ich habe mich angeboten. Wenn ich helfen kann, dann mache ich es einfach gerne. In der Halbzeit kam der Platzwart Harald Schneider, eine frühere österreichische Bundesliga-Legende, auf uns zu, und wir haben Rasen in gebückter Haltung schön getreten“, sagt Röös über sein neues, besonderes Trainingslager-Erlebnis.