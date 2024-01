Torwart aus Alpen soll Spielpraxis sammeln Schalke 04 verleiht Justin Heekeren in die zweite belgische Liga

Das verkündete der Trainer des Zweitligisten auf der Pressekonferenz vor dem Schalker Auswärtsspiel am Freitagabend beim 1. FC Kaiserslautern. „Justin hat mich als junger Torhüter vor allem im Training beeindruckt. Nach dem Comeback von Marius Müller habe ich mit ihm und Ralf Fährmann zwei gute Torhüter. Für ihn ist es wichtig, viele Spiele über 90 Minuten zu machen. Wir glauben an ihn und seine Qualitäten, wenn er gestärkt zurückkommt“, sagte Geraerts am Mittwoch.