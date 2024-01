Zweitliga-Torhüter aus Veen Justin Heekeren muss sich auf Schalke hinten anstellen

Der 1,96 Meter große Heekeren, der im Sommer 2022 von RW Oberhausen zu den Königsblauen wechselte, kam in dieser Saison zu zwei Zweitliga-Einsätzen gegen Hertha BSC (1:2) und SV Elversberg (1:2). Der 23-Jährige stand zudem in der laufenden Regionalliga-Spielzeit für Schalke II in sieben Partien zwischen den Pfosten.