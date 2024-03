TuS gründet eine E-Sport-Abteilung Warum Schalke-Profi Justin Heekeren in Borth an der Konsole zockt

Die offizielle Übergabe war am Mittwochnachmittag im Sportheim am Mittelweg. Mittendrin: Profifußballer Justin Heekeren. „Ich zocke schon seit meiner Kindheit FIFA“, sagt der in aktuell in die zweite belgische Liga verliehene Zweitliga-Keeper des FC Schalke 04 über seine frühen Berührungspunkte mit dem Fußball-Simulationsspiel, das seit 2023 nach einem Lizenzstreit EA Sport FC heißt. Der gebürtige Xantener steuerte sich und seine Teamkollegen aus Gelsenkirchen in einem der Eröffnungsspiele gegen seinen Großcousin Brian Hoffacker selbst.