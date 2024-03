S04-Torwart Justin Heekeren im Interview „Möchte weiter Schalkes Nummer eins werden“

Dass der 23-jährige Schalke-Torhüter Justin Heekeren an einem freien Tag auch gerne mal vor der Playstation sitzt, um in der virtuellen Welt Fußball zu spielen, hat er kürzlich bei einem Pressetermin in Borth verraten. In der Wirklichkeit blüht der Keeper bei Patro Eisden Maasmechelen, seinem Leihklub in der belgischen zweiten Liga, gerade auf. Ein Gespräch mit dem gebürtigen Xantener über den sportlichen Abstecher im Nachbarland, das Verhältnis zu S04-Coach Karel Geraerts und seine Ambitionen bei Königsblau nach der Rückkehr in diesem Sommer.