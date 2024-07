Torhüter aus Alpen mit Schalke im Trainingslager Erneute Kehrtwende bei Justin Heekeren?

Alpen/Gelsenkirchen Erst Anfang Juni schien es so, als würde Justin Heekeren den FC Schalke 04 nach seiner erfolgreichen Leihe in Belgien im Sommer endgültig verlassen. In dieser Woche weilt der Torhüter aus Alpen-Veen mit dem Zweitligisten im Trainingslager in Mittersill und kam auch schon im Testspiel zum Einsatz. Für ihn gibt’s jetzt neue Hoffnung auf einen Verbleib in Gelsenkirchen.