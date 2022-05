Unvergessliches Erlebnis für Josef Kremers aus Xanten : Mittendrin beim Schalker Wiederaufstieg

Auch sie feierten die Bundesliga-Rückkehr nach dem 3:2-Erfolg über den FC St. Pauli ausgelassen auf dem Rasen mit den Fans: das Schalker Angriffsduo Marius Bülter (l.) und Simon Terodde. Foto: AP/Martin Meissner

Alpen/Xanten Josef Kremers aus Birten erlebte die Bundesliga-Rückkehr der Königsblauen mit anderen Anhängern aus dem Menzelener Fanclub „Qua de Wick Wack“ im Stadion mit. „Es lief ab wie im Film“, sagt der 57-jährige Dauerkarten-Inhaber.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Josef Kremers hatte sich sein königsblaues Glückstrikot vor dem letzten Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli (3:2) schon zurechtgelegt. Das Shirt, in dem der FC Schalke 04 1997 den UEFA-Cup Sieg und damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bejubelte. Pünktlich zum Wiederaufstieg in die erste Liga kamen die Helden von damals, fast auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Finalsieg in Mailand, in der Veltins-Arena wieder zusammen. „Das war legendär. Die Eurofighter sind bis heute unvergessen“, sagt Kremers, der seit seinem ersten Stadionbesuch als Kind 1971 sämtliche Höhen und Tiefen mit seinem Herzensverein erlebt hat – darunter vier Pokalsiege, vier Abstiege, vier Aufstiege und die „Meisterschaft der Herzen“ 2001.

Was Kremers und die gesamte Schalker Anhängerschaft in den vergangenen zwei Jahren mitgemacht haben, sollte das Fan-Herz ordentlich belasten. Machten sich im Mai 2021 nach dem bitteren Gang als drittschlechter Absteiger der Geschichte in die zweiten Liga noch Wut, Enttäuschung und Scham breit, überwiegen nicht erst seit einer Woche wieder Stolz und Glücksgefühle. „Es steht endlich wieder eine Mannschaft auf dem Platz, die sich immer weiterentwickelt hat. Die Fans haben das Team die ganze Zeit über bedingungslos unterstützt und deshalb auch einen riesigen Anteil am Aufstieg“, sagt Kremers.

Regelmäßig in der Schalke-Arena zu Gast: Josef Kremers aus Birten ist seit 2005 Dauerkarten-Inhaber. Foto: privat

Info Fanclub-Jubiläum mit Schalker Legenden Jubiläumsparty Am Samstag, 11. Juni, feiert der Schalke-Fanclub „Qua de Wick Wack“ aus Menzelen sein 25-jähriges Bestehen. Bei der Party auf dem Schützenplatz hinter der Kirche werden etwa 100 Leute Gäste erwartet, darunter Stürmer-Legende Klaus Fischer und Dietmar Schacht. Der Aufstiegskapitän von 1991 wird mit seiner mobilen Currywurst-Bude anrücken.

Normalerweise macht sich der 57-Jährige mit seinem Fanclub „Qua de Wick Wack“ aus Menzelen knapp drei Stunden vor Anpfiff auf den Weg nach Gelsenkirchen. Am Samstag, vor dem Flutlichtspiel gegen die Hamburger, trafen sich die Mitglieder schon am Nachmittag, ehe der Bus Richtung Ruhrgebiet rollte. Voller Anspannung verfolgten Kremers und Co. vom Stammplatz in der Arena die nervenraubende Aufholjagd der Mannschaft von Mike Büskens. Als der Aufstieg perfekt war, brachen alle Dämme. Ein Ausnahmezustand, inklusive Platzsturm. „Die Feierlichkeiten waren noch Stunden nach Abpfiff grandios. Es lief ab wie im Film und war erst kaum zu realisieren. Das ist Schalke“, sagt Kremers begeistert, der sich von den Emotionen auf der Tribüne an den UEFA-Cup-Sieg zurückerinnert fühlte.

In den kommenden Wochen können der Birtener – seit 2005 treuer Dauerkarten-Inhaber auf Schalke – und die gesamte Fan-Gemeinde der Köningsblauen die sofortige Rückkehr in die Bundesliga noch genießen. Einen Wunsch, wer das Amt von Aufstiegstrainer Büskens, der ins zweite Glied zurückkehrt, übernehmen wird, hat Kremers nicht. Stattdessen hat er vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder. „Sie haben es geschafft, den überbezahlten Trümmerhaufen zu entsorgen und mit wenig Geld eine Aufstiegsmannschaft zusammengestellt. Ich bin mir sicher, dass sie auch jetzt die richtigen Entscheidungen treffen werden.“ Um den Kader bundesligatauglich zu machen, bedarf es neben einem neuen Trainer „massive Verstärkungen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Denn nur darum geht‘s“, äußert sich Kremers realistisch.