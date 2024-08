Geraerts bestätigt Justin Heekeren bei Schalke die Nummer eins

„Die Entscheidung war 51 zu 49 Prozent, wirklich nicht einfach“, sagte Geraerts während der Pressekonferenz am Freitag zur Begründung. „Aber am Ende war die Leistung für mich von Justin in der Vorbereitung sehr gut. Ich habe auch seine Entwicklung in Belgien verfolgt, das war ebenfalls sehr gut. Er hat mir gezeigt, dass er bereit ist für den nächsten Schritt.“ Heekeren war zuletzt an Patro Eisden Maasmechelen ausgeliehen und spielte dort in der 2. Liga.