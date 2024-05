Stürmer des SV Budberg weckt Begehrlichkeiten Moritz Paul schießt sich ins Blickfeld von Schalke 04

Die Stammspieler Lennart Hahn, Simon Kömpel, Felix Weyhofen und Jonas Twardzik wurden beim 4:2-Erfolg am Dienstag gegen Kray noch geschont und könnten für Sonntag wieder Alternativen sein. Florian Mordt, der seit dem Derby in Lintfort am Oberschenkel verletzt ist, Routinier Mike Terfloth (zehnte Gelbe Karte) und Jeremy Umberg (krank) fallen definitiv aus.