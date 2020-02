Reiten : Britta Janssen-Kamps nimmt Wanderpokal mit

Sonsbeck Auch eine weitere Auszeichnung ging an die Reiterin und ihr Pferd Alana Blue.

Auf der Hauptversammlung des RV „Graf Haeseler“ Sonsbeck im Waldrestaurant Höfer wurde Josef Küsters ausgezeichnet. Er erhielt die Verbandsnadel in Gold für seine 40-jährige Vereinsmitgliedschaft.

Erfolgreichste Reiterin (WBO Junioren/Junge Reiter) wurde Melinda Linde mit Hilde. Den Titel in der Kategorie „LPO Junioren/Junge Reiter“ sicherte sich Pia Omainska mit Little Gun. Bei den „LPO Reiter/Senioren“ setzte sich Britta Janssen-Kamps auf Alana Blue durch. Sie bekam zudem den Wanderpokal als erfolgreichste Reiterin des Sommerturniers am Sandweg. Bei den Wahlen wurde Christina Strack als Jugendwartin bestätigt. Das Amt des 2. Schriftführers übernimmt Martina Konieczny-Schroer von Michael Omainska.