Handball-Kreispokal : Rumpfmannschaft des TuS mit 26 Toren im Viertelfinale

Xanten Xantens Männer setzten sich in der Auftaktrunde in Uedem mit 26:22 durch. Auch der Co-Trainer spielte.

Mit nur sieben Spielern aus dem Bezirksliga-Kader sind die Handball-Männer des TuS Xanten in der ersten Kreispokal-Runde in Uedem angetreten. So kam es, dass der ein andere andere auf ungewohnter Position agieren musste.