Fußball-Kreisliga B : Rücktritt: SV Menzelen verliert Spiel und Trainer Gonschior

Kreis Dr Coach trat aus persönlichen Gründen zurück. Alpen II zahlte erneut Lehrgeld – diesmal in Rheinhausen.

In der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2, legte Jörg Gonschior sein Amt nieder. Birten schoss auswärts vier Treffer.

SV Menzelen – SV Budberg II 1:2 (1:1). In dieser Partie sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus. Die Führung der Gäste durch Yannik Kehrmann nach Vorarbeit von Lennard Auweiler hatte nicht lange Bestand. Ein direktes Freistoßtor von Florian Paincyzk stellte das Duell wieder auf Anfang. Als die allgemeine Zuversicht auf ein Tor schon fast gänzlich verschwunden war, war es Maximilian Berendsen, der wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf und sich zum Matchwinner krönte.

„Das ist unglücklich für uns. Eigentlich haben wir dem Gegner viel Parolie bieten können“, berichtete Trainer Jörg Gonschior. Er hofft aber, dass die Mannschaft weiter mutig spielt und sich verbessert. Gonschior selbst kann dabei nicht mehr helfen. Der Coach verkündete im Anschluss der Partie seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Ein Nachfolger stehe aber schon in den Startlöchern.

Rumelner TV III – Viktoria Birten 4:4 (2:3). Beide spielten immer wieder nach vorne. Zunächst trafen die Hausherren. Nils Michalski bugsierte die Kugel an Keeper Patrick Behrens vorbei. „Das warf unseren ganzen Plan über den Haufen“ erklärte Trainer Alexander Wisniewski. Seine Elf sei erst so richtig wach geworden. Florian Behrens egalisierte. Kim Weickart markierte das 2:1 für den Gastgeber. Der Doppelpack von Kevin Breit drehte das Spiel. Erneut Michalski sowie Marcel Szymczack stellten den alten Abstand wieder her. Doch Sefkan Toprak glich noch zum gerechten Remis aus.