Fußball-Landesliga SV Budberg ist startklar für die Mission Klassenerhalt

„Es wäre schön, wenn wir einen Punkt mitbringen würden“, so Wilke. An mehr mochte er nach einer guten Vorbereitung am Freitag nicht denken. Schließlich geht’s zur Überraschungsmannschaft der Liga. Lowick hat auf dem dritten Tabellenplatz überwintert. Und beim 0:2 im Hinspiel hatte der SVB nicht viel zu melden. „Da waren wir zwar viel am Ball, aber extrem chancenlos“, meint der Trainer. Seitdem habe sich sein Team aber weiterentwickelt.