Fußball : Roshan Olen Damocles fühlt sich beim TuS Xanten pudelwohl

Roshan Olen Damocles (rechts) spielt seit der Saison 2015/16 für den TuS Xanten. Foto: FIscher/Fischer

Xanten Der 26-jährige Gelderner ist mittlerweile ein Dauerbrenner beim A-Ligisten. Mit seinen Teamkollegen hofft er auf den Aufstieg.

Von Fabian Kleintges-Topoll

Mit 26 Jahren befindet sich Roshan Olen Damocles im besten Fußballer-Alter. Damit zählt er schon zu den dienstältesten Spielern beim TuS Xanten. Zum Start der Saison 2015/16 zog es den Gelderner von Viktoria Goch an den Fürstenberg, wo er fortan eine wahre Achterbahnfahrt erlebte. Mit dem TuS wurde Damocles bis in die Kreisliga B durchgereicht. Nach dem direkten Wiederaufstieg steht der Spitzenreiter der Kreisliga A nun vor dem erneuten Durchmarsch in die Bezirksliga. „Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Vergangenes Jahr wurden wir noch ausgelacht“, sagt der TuS-Dauerbrenner.

Thomas Dörrer, der seit dem vergangenen Sommer Trainer ist, ist nicht der erste Coach in Damocles Zeit beim TuS. „Ich kannte ihn vorher nicht und war vielleicht am Anfang etwas skeptisch. Aber er hat uns sehr viel Disziplin eingehaucht und uns weit nach vorne gebracht“, lobt der 26-Jährige die Handschrift Dörrers. Neben dem Trainer sei es auch dem guten Verhältnis zum Vorsitzenden Heinrich Gundlach zu verdanken, dass Damocles den Xantenern über Jahre die Treue hält. Bei einem Freundschaftsspiel – Damocles spielte damals noch für Viktoria Goch II – waren die Verantwortlichen auf ihn aufmerksam geworden. „Sie wollten mich damals haben und haben auch heute jederzeit ein offenes Ohr, wenn es mal ein Problem gibt“, sagt der Verteidiger, der das familiäre Klima am Fürstenberg schätzt. So gehört er Jahr für Jahr zum Stamm.

Roshan Olen Damocles ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, seine Vorfahren stammen allerdings aus Sri Lanka. Die Herkunft der Eltern ist auch der Grund für einen Running Gag innerhalb der Xantener Mannschaft. Mathias Morawin taufte seinen Kumpel vor einiger Zeit in einem FuPa-Interview scherzhaft als einen „ehemaligen talentierten sri-lankischen Junioren-Eiskunstläufer“. Die dort erlernten Fähigkeiten zeigen sich bei der Eleganz am Ball und Raffinesse beim Verteidigen. „Die Jungs haben sich einen Witz daraus gemacht, weil es auf der Insel so warm ist. Beim Fußball bin ich aber besser aufgehoben“, sagt der 26-Jährige mit einem zwinkernden Auge.

Späße wie diese sprechen für eine positive Stimmung beim TuS Xanten. Für den Manager eines Schnellrestaurants in Goch ist der Fußball ein gelungener Ausgleich. Während der Corona-Krise ist nicht nur am Arbeitsplatz Vorsicht geboten. Auch bei den Mannschaften in der Kreisliga A sehnt man sich nach einer baldigen Entscheidung, wie die Saison womöglich beendet werden kann. Roshan Olen Damocles könnte sich eine Play-off-Runde um die Auf- und Abstiege vorstellen. „Aber ich denke nicht, dass die Saison normal zu Ende gespielt wird“, sagt er.