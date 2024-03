Rollkunstläuferin aus Rheinberg gewinnt Saisonauftakt Tiziana Kaletta gelingt der Königssprung

Die Rollkunstlaufsaison 2024 hat für Tiziana Kaletta aus Rheinberg begonnen, wie die letzte endete: Mit der Goldmedaille beim Ranglistenwettbewerb in Stade eroberte sich die 15-jährige Sportlerin vom TV Aldenrade in ihrer Altersklasse die Führung der nationalen Rangliste. Mit ihrer neuen Kurzkür zu „Can´t help falling in love“ präsentierte die Gymnasiastin den Wertungsrichtern in der Kategorie Jugend Damen einen Vorgeschmack, was in den kommenden Monaten von ihr zu erwarten ist. So führte sie in der Kür unter anderem den Doppelaxel, der als Königssprung gilt, perfekt aus. Auf diesen Moment hatte die Rheinbergerin und das Trainerteam gut zwei Jahre lang gewartet.