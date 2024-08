Rollkunstläuferin aus Rheinberg löst WM-Ticket Tiziana Kaletta erstmals für eine Weltmeisterschaft nominiert

Tiziana Kaletta aus Rheinberg steht vor ihrem nächsten Karriere-Höhepunkt. Der 16-jährige Rollkunstläuferin aus Alspray wurde für die Weltmeisterschaft im September in Italien nominiert. Der Deutsche Rollsport- und Inlineverband traut der Gymnasiastin einiges zu. So wurde die amtierende nationale Jugend-Meisterin eine Altersklasse höher gemeldet, da ein WM-Start erst ab den Juniorinnen möglich ist. Tizi Kaletta ist die einzige Teilnehmerin in dieser Altersklasse, die Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Rimini vertreten wird. „Mit dieser Nominierung habe ich nicht gerechnet. Ich bin stolz, mein Land bei der WM vertreten zu dürfen“, sagte die Rheinbergerin. Mit dem WM-Ticket war nach der verpatzten EM-Kür in Portugal im Juli nicht unbedingt zu rechnen. Tiziana Kaletta war beim Doppelaxel, einer Pirouette sowie der Dreifach-Salchow-Kombination gestürzt.