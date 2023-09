Rheinbergerin startet bei Europameisterschaft Bei Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta wächst die EM-Vorfreude

Die Rollkunstläuferin des TV Walsum-Aldenrade startet in der 16-köpfigen Gruppe bei den Cadet Ladies auf einer 23x46 Meter großen Betonbahn. Ein Untergrund, der der Rheinbergerin liegt. „Auf Beton sind Tizis Pirouetten einfach am besten“, weiß Heimtrainerin Katharina Peter. Für Kaletta beginnt der Wettkampf am Freitag um 16.10 Uhr mit der Kurzkür, am Sonntag geht’s um 10.30 Uhr mit der Kür weiter. Sie möchte „zwei gute Programme laufen und die Pirouetten gut auf die Bahn bringen“. Trainerin Peter: „Tizi muss konzentriert wie fokussiert sein und die Nerven im Griff behalten. Sie sollte sich vor allem auf ihre eigenen Stärken verlassen.“ Eine Platzierung in den Top 10 wäre wünschenswert, sei aber wegen der hochkarätigen Konkurrenz in diesem Jahr besonders schwer zu erreichen.