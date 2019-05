Rollkunstlauf : Kaletta gewinnt ihr Lieblingsturnier

Rheinberg/Duisburg Beim Löwenpokal in Walsum ist die Rheinbergerin wieder einmal nicht zu schlagen.

(RP) Am vergangenen Wochenende fand bereits zum fünften Mal der Löwenpokal des TV Walsum Aldenrade 07 statt. Für die zehnjährige Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta aus Alpsray nicht nur ein Heimspiel, sondern auch ihr Lieblingswettbewerb. Denn in den vergangenen fünf Jahren konnte sie den Löwenpokal viermal gewinnen – nur 2016 reichte es nur zu Rang zwei.

Neben dem läuferischen Können kommt es beim Rollkunstlauf unter anderem aber auch darauf an, den richtigen Härtegrad der Rollen auszuwählen, um genügend Grip auf dem Hallenboden zu haben undnicht wegzurutschen. Gleichzeitig muss aber auch genügend Härte vorhanden sein, um nicht ausgebremst zu werden. Dies gelang Tiziana am Wochenende in Perfektion und war der Schlüssel zum Erfolg – am Ende stand für Tiziana Kaletta ein klarer Sieg zu Buche, was ihr auch das Lob ihres Trainerteams einbrachte.