Europameisterschaft im Rollkunstlaufen Tiziana Kaletta stürzt und verpasst bei der EM die Top 10

Bei den Europameisterschaften im Rollkunstlaufen in Italien hat die Rheinberger Gymnasiastin Tiziana Kaletta eine Top 10-Platzierung in ihrer Altersklasse knapp verpasst. Die 15-Jährige wurde Elfte. „Tizi konnte sich zwar bei ihrer zweiten EM-Teilnahme sowohl in den Gesamtpunkten als auch in der Platzierung verbessern, war aber mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden“, sagte Erik Kaletta zum Auftritt seiner Tochter in Ponte di Legno.