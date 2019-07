Rheinbergerin wird auf Rollschuhen Zweite : Tiziana Kaletta fährt aufs Siegertreppchen

Alpsray Der angeschlagenen Rollkunstläuferin ging bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Kür die Luft aus.

Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta ist bereit für die DM. Die Schülerin aus Rheinberg belegte in Güstrow bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Altersklasse Schülerinnen C trotz Erkältung den zweiten Platz.