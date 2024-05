Torwart Robin Himmelmann mit dem 1. FC Kaiserslautern in Berlin Ein Moerser steht im DFB-Pokalfinale

Interview | Moers · Torwart Robin Himmelmann greift am Samstagabend in Berlin mit dem 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen nach den Sternen. Der 35-Jährige über ein emotionales halbes Jahr bei den „Roten Teufeln“, Trainer-Legende Friedhelm Funkel, seine Verbindung in die Heimat Moers und warum er noch nicht genug vom Fußball hat.

24.05.2024 , 09:06 Uhr

FCK-Schlussmann Robin Himmelmann ist in Asberg unweit des Scherpenberger Ascheplatzes groß geworden. Foto: 1. FC Kaiserslautern

Von Fabian Kleintges-Topoll