Kamp-Lintforter Spielleiter pfeift trotz Chemotherapie Fußball-Schiri Rigo Müller zeigt dem Krebs die Rote Karte

Rigo Müller ist Fußball-Schiedsrichter aus Leidenschaft. Einer, der gerne mal einen Spruch raushaut. Auf und neben dem Platz. Ein Unikum eben. Den Kamp-Lintforter wirft so schnell nichts um. Eigentlich. Hinter dem ehemaligen Bergmann liegt eine schwere Zeit. Die Diagnose, die ihm ein Arzt im Mai 2023 überbrachte, veränderte sein Leben schlagartig. Lymphdrüsenkrebs. Doch Müller war schnell klar, dass er weiter pfeifen möchte. Auch während der Chemotherapie. Das Signal an sich selbst und den Krebs: Ich mache weiter, ich will leben, ich will kämpfen.