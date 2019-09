Tischtennis : Rheinbergs „Zweite“ muss oberes Paarkreuz ersetzen

Jens Menden (l.), hier neben Carsten Lindner, wird am Samstag für Rheinberg II an der Platte stehen. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg/Xanten Tischtennis: Beim Verbandsligisten rücken Jens Menden und Michael Zeltsch auf. Für die Bezirksliga-Mannschaft des SV Millingen beginnt die Saison am Sonntag in Rheinkamp.

Verbandsliga: Nach der Auftaktniederlage wartet am Samstagabend die nächste schwere Aufgabe auf den TuS 08 Rheinberg II . Erster Heimspiel-Gegner ist Falken Rheinkamp II. „Das ist ein sehr ausgeglichenes Team. Das wird nicht einfach“, weiß Kapitän Thomas Büssen, der nicht dem Sextett angehört, weil er mit Manfred Müller in der „Ersten“ aushelfen wird. Das obere Paarkreuz fehlt. Jens Menden und Michael Zeltsch rücken auf.

Bezirksliga: Auch der SV Millingen bekommt es mit den „Falken“ zu tun. Henning Blankenstein zählt Rheinkamp III zu den Aufstiegsfavoriten. „Es ist eine sehr starke Mannschaft, die im ersten Spiel mit zwei Ersatzspielern sehr souverän gewonnen hat“, meint der Kapitän, der am Sonntagmorgen von Rolf Ehlert vertreten wird. Die „Buben“ hoffen trotzdem auf einen Überraschungserfolg im ersten Saison-Match. „Ein Unentschieden würde ich dazu zählen“, so Blankenstein. Für den TuS Borth geht’s erst am 29. September in Rheinkamp III weiter.