Basketball-Oberliga 63:78 – Rheinberg läuft von Beginn an einem Rückstand hinterher

In einer zerfahrenen Anfangsphase kam zunächst kein Team so richtig in Tritt. Es waren die Hausherren, die zuerst in die Spur fanden. Für die Rheinberger war der defensive Druck zu groß, sie zeigten kaum gute Offensivaktionen. Watzek: „Es gab im Angriff zu viele Ballverluste.“ Die Schwächen in der Defensive nutzte Mettmann gnadenlos aus und zog mit 18 Punkten davon.