Vor dem Oberliga-Spiel gab’s Unstimmigkeiten Rheinbergs Basketballer bleiben Tabellenführer

Der Spitzenreiter legte los wie die Feuerwehr. Eine gute Verteidigung und schnelle Abschlüsse brachten nach den ersten zehn Minuten eine 32:12-Führung ein. Im zweiten Viertel ließ die Konzentration etwas nach. Auch wenn der TuS 08 ersatzgeschwächt in die Partie ging – Thomas Achtermeier, Senol Özkandemir, Jan Terhorst und Julius Kaduk fehlten – zeigte der Ligaprimus, dass er auch solche Ausfälle auffangen kann. In der zweiten Halbzeit kam der Spitzenreiter wieder besser ins Spiel. Die Routiniers Slawek Herold und Christopher Hussmann waren treffsicher, sodass am Heimsieg keine Zweifel mehr aufkamen.