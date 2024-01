Hallen-Stadtmeisterschaften am 6. und 7. Januar Concordia Rheinberg schickt Kampfansage nach Budberg

TuS Borth Patrick Heydrich, der Trainer des A-Ligisten, möchte, dass sein Team den Zuschauern „viel Performance“ bietet. Vornehmliches Ziel sei es, nicht Letzter zu werden. „Der Spaß sollte im Vordergrund stehen“, meint Heydrich, der von den beiden Winter-Zugängen Benjamin Dona Fils aufbieten möchte. Von den drei Schlussmännern wird Maik Röcke spielen. Peter Bäcker oder Jan Luka Drewes, die zu den Borther Hallenspezialisten gehören, sollen die Gegner ordentlich beschäftigen.



SV Millingen Das Team von Oliver Kraft ist der dritte A-Ligist im Teilnehmerfeld. Für den Coach, der im Sommer die Mannschaft übernahm, sind‘s die ersten Rheinberger Hallen-Stadtmeisterschaften: „Wir haben zwar nur einen kleinen Kader von acht bis zehn Spielern, die aber alle richtig Bock haben.“ Budberg sei der klare Favorit, dahinter bei der Platzierung „alles offen“. Keiner der drei neuen Spieler, die den Kader in der Rückrunde verstärken, wird am Sonntag das SVM-Trikot überstreifen. Ein anstrengendes Wochenende steht Raphael Böing bevor. Der Keeper wird nicht nur am Sonntag, sondern auch am Samstag beim Turnier der Reserveteams für die Millinger „Zweite“ zwischen den Pfosten stehen.



SV Orsoy Die B-Liga-Mannschaft von Beris Vrebac möchte erfolgreicher sein als im Vorjahr, als sie in allen vier Begegnungen leer ausging und 20 Treffer hinnehmen musste. „Wir werden diesmal einen besseren Kader zur Verfügung haben“, verspricht der Trainer, der die Auftritte der Orsoyer Fußballer von der Tribüne aus verfolgen wird. Das Sagen am Spielfeldrand hat Teammanager David Starzynski, der auf den eigentlich eingeplanten Peter Schumacher verzichten muss. Der Verteidiger war am Donnerstag beim Hallentraining umgeknickt. Vrebacs Appell: „Meine Jungs sollen nicht übertreiben und bloß aufpassen, dass sich nicht noch jemand verletzt.“