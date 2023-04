Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg steht kurz vor dem Ziel

Unnötiges Zittern wollen die Rheinberger auf jeden Fall vermeiden. „Wuppertal sollten wir auf jeden Fall hinter uns lassen“, so Watzek. Die „Zweite“ der Südwest Baskets liegt mit neun Punkten auf dem zehnten Platz, der TuS 08 hat bisher zehn Zähler auf die Habenseite gebracht. Am letzten Spieltag stehen sich die zwei Teams freitags in Ronsdorf gegenüber. Das Hinspiel hatte Rheinberg deutlich gewonnen. Der 43-jährige Watzek hofft aber, dass seine Mannschaft schon in der letzten Heimpartie am 29. April mit einem Sieg über Giants Düsseldorf II, aktuell Tabellenfünfter, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zurücklegt: „Wenn wir komplett sein sollten, wäre was möglich.“ In der jetzt am Samstag anstehenden Partie beim Dritten Maccabi Düsseldorf rechnet sich der Trainer nicht viel aus: „Das Hinspiel war meine Trainer-Premiere in Rheinberg. Der Gegner hat uns da unsere Grenzen aufgezeigt.“