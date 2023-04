Basketball-Oberliga 60:70 – Rheinberg bangt weiter um den Klassenerhalt

Die noch um den Klassenerhalt spielenden Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben in der Oberliga die Überraschung bei Maccabi Düsseldorf verpasst und mit 60:70 (33:27) verloren. „Wenn wir in den letzten zwei Saisonspielen so aufopferungsvoll verteidigen, wie wir es in den ersten 20 Minuten getan haben, dann ist in jedem Fall mehr drin. Diesen Willen benötigen wir über 40 Minuten“, sagte Trainer Thorsten Watzek.