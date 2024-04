Basketball-Oberliga TuS 08 Rheinberg kann vorzeitig Meister werden

Rheinberg · Drei Spieltage vor Saisonende führen die Rheinberger Basketball-Herren die Oberliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Am Samstag in der Heimpartie gegen Bayer Uerdingen könnten sie die Meisterschaft klarmachen. Was passieren muss, damit der TuS 08 vorzeitig auf den Aufstieg anstoßen kann.

12.04.2024 , 15:38 Uhr

Trainer Thorsten Watzek hat mit seiner Mannschaft die Oberliga-Meisterschaft fest im Blick. Foto: Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg