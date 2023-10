Heimsieg in der Basketball-Oberliga Rheinbergs Korbjäger sind gerüstet fürs Spitzenspiel

Im ersten Viertel startete die Truppe von Coach Thorsten Watzek stark und machte sofort deutlich, dass es in heimischer Halle für den Gast aus der Landeshauptstadt nichts zu holen gibt. Nach den ersten zehn Minuten hieß es 20:9. Auch im zweiten Abschnitt ließen die Hausherren nicht nach und zeigten attraktiven Offensivbasketball. Vor allem Mark Gebhardt und Senol Özkandemir waren nicht zu halten. Die dreiwöchige Herbstpause hatten die Rheinberger genutzt, um weiter an der Abstimmung zu arbeiten. Dies fiel vor allem in der Defensive auf, „in der die Mannschaft super als Team agierte und jeder für jeden kämpfte“, sagte Kapitän Thomas Schrader. Der TuS 08 kam etwas schleppend in die zweite Halbzeit, ließ aber weiter nichts anbrennen. Rheinberg ist demnach für die kommende Aufgabe am Sonntag beim Dritten SpVg Odenkirchen gut gerüstet.