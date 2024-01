Tischtennis-NRW-Liga TuS 08 Rheinberg verpatzt den Rückrunden-Start

Mit zwei Mann Ersatz musste der TuS 08 Rheinberg zum Rückrunden-Start in der Tischtennis-NRW-Liga die Reise zum TTV Rees-Groin antreten. Das Duell beim Tabellenzweiten ging mit 4:9 verloren. Spitzenspieler Elijas Erkis lag mit Fieber im Bett. „Das war der Super-GAU, weil er zuvor sehr gut trainiert hat. Die Rückserie fängt so an, wie die Hinrunde aufgehört hat“, monierte Kapitän Ermin Besic, der mit seiner eigenen Leistung überhaupt nicht einverstanden war. Markus Zur und Michael Zeltsch rückten aus den unteren Mannschaften auf und blieben im Einzel ebenso erfolglos wie Besic, Vincent Kepser und Hans-Christian Dietze. Einzig die taktische Aufstellung im Doppel ging auf. Kepser und Fedor Kuzmin sowie Besic/Dietze waren siegreich. Kuzmin holte im oberen Paarkreuz die weiteren beiden Punkte. „Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Wir haben uns dennoch tapfer geschlagen“, resümierte Besic, dessen Team trotz des verpatzten Jahresauftakts weiter über dem Strich steht.