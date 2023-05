Basketballer gehen von Klassenerhalt aus TuS 08 Rheinberg plant für die Oberliga

Der Ärger über die knappe Pleite im vorletzten Saison-Spiel hielt sich bei den Oberliga-Basketballern des TuS 08 Rheinberg in Grenzen. Die Mannschaft um Kapitän Thomas Schrader stieß am Wochenende auf den Klassenerhalt an. „Ein Blick in die Wettspielordnung des Verbands ließ uns fröhlich stimmen, in der klar steht, dass nur zwei Teams absteigen. Somit gehen wir davon aus, dass auch in der nächsten Saison Oberliga-Basketball in Rheinberg zu sehen sein wird – egal, wie unser letztes Spiel am Freitag in Wuppertal ausgeht“, sagte Schrader nach der 86:88 (42:47)-Heimschlappe gegen ART Düsseldorf II.