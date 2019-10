Tischtennis NRW-Liga : Rheinberger Remis löst gemischte Gefühle aus

Rheinberg Obwohl die TuS 08-Herren mit der Nummer Eins gegen die Jungspunde vom TTV Rees-Groin antraten, endete die Partie 8:8.

Das NRW-Liga-Heimspiel gegen den TTV Rees-Groin gestaltete sich für die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg deutlich enger als erwartet. Die Teams trennten sich 8:8. „Ich sehe das Ergebnis mit gemischten Gefühlen. Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft“, sagte Kapitän Ermin Besic nach dem zweiten Remis in dieser Saison. Über viereinhalb Stunden dauerte die Partie. Vor allem Alessandro Grisari zeigte einen taktisch ordentlichen Auftritt. Auch die Nummer Eins, Nikolai Solakov, punktete. Christian Dietze, der bis zu dieser Begegnung noch kein Einzel verloren hatte, musste seine erste Niederlage einstecken. 6:3, 7:5, 8:6 – die Führungen reichten nicht. Am Ende gingen den Rheinbergern die Kräfte aus, so dass auch Besic und Manfred Müller erstmals ein Schlussdoppel verloren. „Wir können mit dem Ergebnis leben. Ein dickes Kompliment an die junge Reeser Mannschaft“, resümierte Besic. Punkte: Besic/Müller, Solakov/Grisari, Solakov, Ciuberek (2), Grisari, Dietze, Müller.