Basketball-Oberliga Offensivschwache Rheinberger verlieren erstes Heimspiel

In Hälfte zwei blieb’s vom Ergenis her eng. Fünf Minuten vor Schluss führte Rheinberg mit neun Punkten, konnte diesen Vorsprung allerdings nicht über die Zeit retten. Am Ende musste sich das Team über sich selbst ärgern. Am kommenden Samstag tritt die Watzek-Mannschaft, ehe es in eine kleine Herbstpause geht, bei ART Düsseldorf II an.