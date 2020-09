Probleme aus dem Weg geräumt : Rheinberger Fußballer und Bürgermeister finden Konsens

Rheinberg Die Missverständnisse und Streitigkeiten rund um die Behelfscontainer an der Sportanlage an der Xantener Straße sollen der Vergangenheit angehören. Es gab ein klärendes Gespräch mit Frank Tatzel um dem Abteilungsvorstand des TuS 08.

In den vergangenen Wochen wurde unter den Fußballern des TuS 08 Rheinberg viel über die aktuelle Situation rund um die provisorischen Container auf der Sportanlage an der Xantener Straße gesprochen. Die Abteilungsspitze machte ihrem Unmut öffentlich Luft, anschließend setzte sich Bürgermeister Frank Tatzel gegen die Vorwürfe zu Wehr. Die Missverständnisse und Streitigkeiten sollen fortan der Vergangenheit angehören. Tatzel, ehemaliger Präsident des Innenstadtclubs, griff zum Telefon und rief die Leitung der Fußballabteilung des TuS 08 an. Es folgte ein klärendes Gespräch.

Auch der Zwist zur fehlenden Unterstellmöglichkeit direkt am Platz sei ausgeräumt worden. So soll nun, neben der Hütte, zwischen den Containern ein Vordach ergänzt werden. „Gerade für wartende Eltern und Kinder sei das immens wichtig“, meinte Tatzel. Die Beleuchtung werde ebenfalls verbessert, so dass es in den Wintermonaten keine Sturzgefahr mehr geben soll. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt. Fußball-Abteilungsleiter Dieter Wiekhorst kümmert sich mit einem Elektriker um die Umsetzung.