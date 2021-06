Hauptversammlung unter freiem Himmel : Viel Diskussionsstoff beim TuS Borth

Vorsitzender Matthias Schmitz macht sich Sorgen. Foto: Fabian Kleintges-Topoll

Rheinberg Bei der Versammlung ging es unter anderem um die Sportstättenentwicklung und die von der Stadt Rheinberg geplanten Platznutzungskosten. Ein Großteil des Vorstandes wird wiedergewählt.

Statt wie gewohnt am ersten Sonntag im Februar, haben sich die Mitglieder des TuS Borth am Samstagnachmittag zur jährlichen Hauptversammlung getroffen. Da das Wetter auch mitspielte, fand die zweistündige Veranstaltung, an der rund 20 Mitglieder teilnahmen, unter freiem Himmel am Rasenplatz statt. Zehn Tagesordnungspunkte standen auf der Agenda. Für den meisten Diskussionsstoff sorgten vor allem zwei Themen.

Zunächst hielt der erste Vorsitzende Matthias Schmitz den Sachstandsbericht „Sportstättenentwicklung in Rheinberg“. Der Hintergrund: Die Borther sind seit Anfang 2021 Teil einer Arbeitsgruppe mit den Nachbarvereinen aus Millingen, Orsoy und Budberg. Darin wurde ein gemeinsames Modernisierungs- und Perspektivkonzept für die Platzanlagen mit Großspielfeldern entwickelt, mit dem langfristigen Ziel, den sanierungsbedürftigen Borther Ascheplatz durch einen Kunstrasen zu ersetzen (wir berichteten).

Die Gespräche mit der Politik gerieten zuletzt ein wenig ins Stocken. Oberste Priorität habe für die Stadt Rheinberg zunächst die Fertigstellung der Anlage an der Xantener Straße. Die vier Vereine hoffen weiter auf Unterstützung in Form von Fördergeldern, um im ersten Schritt ein Planungsbüro beauftragen zu können. „Es dauert noch, das Brett zu durchbohren. Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein und bleiben definitiv am Ball“, sagte Schmitz.

Für großen Unmut und wenig Verständnis sorgen beim Vorstand die Pläne der Stadt Rheinberg in Bezug auf die Einführung von Platznutzungskosten sowie die durch gekürzte Zuschüsse reduzierte Sportförderung. „Das würde uns die finanzielle Grundlage entziehen. Sollte es wirklich so beschlossen werden, wäre das der Todesstoß für den Verein“, sagte Schmitz. Immerhin sind die Borther auch durch die Beitragszahlungen finanziell einigermaßen gut durch die Corona-Krise gekommen. 486 Mitglieder blieben dem Verein treu, Abmeldungen gab es kaum.

Wie im Zweijahres-Turnus üblich, folgten am Schluss die Neuwahlen des Vorstandes. Matthias Schmitz (seit 2017 erster Vorsitzender), Peter Potjans (Kassenwart), Andreas Bach (allgemeiner Geschäftsführer), Michael Potes (technischer Geschäftsführer) und Sandra Baltes (Vereinsjugendleiterin) wurden wiedergewählt. Einzig Christian Beracz wollte den stellvertretenden Vorsitz nicht fortsetzen. Das Amt bleibt zunächst vakant und soll in Kürze kommissarisch besetzt werden.