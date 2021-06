Personalien bei Tischtennis-Vereinen : Herren des TuS Borth ziehen sich wohl aus der Bezirksliga zurück

Die Herren des TuS Borth – hier Peter Potjans – haben Sorgen. Für einen Start in der Bezirksliga wird es personell wohl nicht reichen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Wesel Das Herrenteam verliert drei Tischtennis-Spieler. Beim TuS 08 Rheinberg haben sich zwei Akteure abgemeldet. Der SV Millingen wird wieder in der Landesliga antreten. Beim TuS Xanten sieht es personell gut aus.

Seit Montag ist die Wechselfrist für Tischtennis-Vereine verstrichen. Ebenfalls seit Anfang der Woche dürfen die Klubs im Kreis Wesel endlich wieder trainieren. Fast auf den Tag genau sieben Monate waren die Sporthallen während des zweiten Corona-Lockdowns geschlossen. Dirk Weiser, erster Vorsitzender der Tischtennis-Abteilung des TuS 08 Rheinberg , ist froh über die lange herbeigesehnte Rückkehr an die Platten.

„Die Freigabe von der Stadt erfolgte schnell. Am Wochenende konnten wir schnell alles vorbereiten“, sagt der TuS-Vorsitzende. Der 52-Jährige beobachtete an den ersten Trainingstagen eine rege Beteiligung.

Veränderungen gab es bei den Rheinbergern abgesehen von zwei Abmeldungen keine. Die erste (NRW-Liga), zweite (Landesliga) und dritte Mannschaft (Bezirksliga) starten zur neuen Spielzeit in denselben Klassen, in denen sie Ende Oktober 2020 aufhören mussten.

Die personelle Besetzung bleibt gleich. Einzig bei Landesliga-Spieler Michael Volkmann ist noch offen, ob er nach seiner Operation zum Saisonstart fit sein wird. „Ansonsten haben wir niemanden eingekauft und es gab keine Anfragen. Auch die Damen-Mannschaft bleibt so bestehen“, sagt Dirk Weiser.

Der SV Millingen wird in der kommenden Saison weiterhin in der Herren-Landesliga aufschlagen. Die „Buben“ konnten bis zum Abbruch der Spielzeit 2020/21 kein einziges ihrer fünf Spiele gewinnen. „Wir haben viele Punkte unglücklich liegen gelassen. Das einzige Ziel bleibt deshalb natürlich der Klassenerhalt“, sagt Mannschaftsführer Henning Blankenstein, der sich über einen gefühlten Neuzugang freuen darf.

Benjamin Sowinski habe den Tischtennis-Sport in der Corona-Pause so sehr vermisst, dass er künftig wieder komplett durchspielen möchte. Mario Spettmann legt hingegen eine Pause ein. Peter Ingenillem steht als Ersatzmann bereit. Tim Kalbfleisch aus der dritten Mannschaft kann aus beruflichen Gründen nicht mehr für den SV Millingen an die Platte gehen.