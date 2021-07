Corona verhindert Feier : Millinger Tischtennis-Abteilung besteht seit 60 Jahren

Kreismeister im Gründungsjahr 1961 – von links: Theo Roghmanns, Frank Merkel, Heinz Wellesen, Günter Urban, Manfred und Eberhard Waschipki. Foto: KN

Rheinberg Seit 1961 stehen die Mannschaften des SV Millingen an den Platten. Heinz Wellesen und Manfred Waschipki haben 2021 noch einen weiteren Feiergrund.

Eigentlich sollte in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen der Tischtennis-Abteilung des SV Millingen ausgiebig gefeiert werden. Doch die Pandemie machte dem geplanten Fest einen Strich durch die Rechnung. Ganz auf den besonderen Anlass zu verzichten, das kam für den Vorstand allerdings auch nicht in Frage. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten sollten vor allem Heinz Wellesen und Manfred Waschipki stehen. Die beiden Gründungsmitglieder von 1961 wurden in diesem Jahr 80 Jahre alt.

Durch die hohen Inzidenzen ließ die Pandemie im Februar bei Wellesen noch keinen Besuch zu. Bei Waschipki schlug kürzlich eine kleine Millinger Delegation zum Gratulieren auf. Die sinkenden Zahlen hatten es möglich gemacht. „Er hat für seine fast 50-jährige aktive Zeit und 40 Jahre als Funktionär eine Ehrenurkunde vom Bezirk Düsseldorf bekommen“, sagt Abteilungsleiter Volker Hagemann. 2003 erhielt Waschipki bereits die Goldene Ehrennadel des Westdeutschen Tischtennis-Verbands (WTTV). Als Kassierer und Verwalter der „Freud- und Leidkasse“ sammelte der Ruheständler bis zum Beginn der Pandemie alle Beiträge noch persönlich von allen Vereinskollegen in der Turnhalle ein.

Manfred Waschipki (links) und Heinz Wellesen (Mitte) sind heute noch immer im Verein dabei. Eberhard Waschipki (rechts) lebt mittlerweile in der Schweiz. Foto: KN

Heinz Wellesen war mehr als 30 Jahre für die Abteilung der Millinger „Buben“ verantwortlich. 2008 bekam er die Adalbert-Hoffmeier-Gedenkplakette verliehen. Ein Jahr später wurde er zum Ehrenabteilungsleiter des SV Millingen ernannt und ist wie Waschipki weiterhin regelmäßig als Zuschauer und Unterstützer bei den Heimspielen zu Gast.

Ebenfalls seit 2009 hat Volker Hagemann nun schon das Amt des ersten Vorsitzenden inne. Die erste Mannschaft schlägt zum zweiten Mal in Folge in der Landesliga auf. „Das ist auch die höchste Spielklasse der Geschichte“, so Hagemann, der nach wie vor mit der zweiten Mannschaft um Punkte spielt.