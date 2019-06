Kampfsport : 23 Medaillen für Eversaeler Shaolin-Sportler

Leonard Fendrich (r.) konnte bei seiner allerersten Meisterschaft direkt den Landestitel in der Altersklasse U9 gewinnen. Foto: Plewe

Rheinberg/Oberhausen Bei den NRW-Meisterschaften konnten die jungen Kampfsport-Schüler aus Rheinberg überzeugen.

Der 1. Shaolin Kempo Club Eversael mischte auch dieses Jahr wieder bei der NRW-Landesmeisterschaft mit, die jüngst in Oberhausen stattfand. Und das ziemlich erfolgreich: Insgesamt 23 Medaillen gewannen die Athleten in verschiedenen Disziplinen, neunmal Gold und je siebenmal Silber und Bronze.

Einen stolzen Start im Wettkampfsport legte direkt zu Beginn der Meisterschaft Leonard Fendrich hin, der noch nicht lange Mitglied im Verein ist und zum ersten Mal bei einer Meisterschaft antrat. Er konnte sich gegen die Sportler seiner Disziplin durchsetzen und den ersten Platz in der Gruppe Selbstverteidigung M/F U9 erzielen.

Und auch Mia Krause (erster Platz), Malie El Faramawy (zweiter Platz) und Jillian Gainziger (dritter Platz) zeigten, was sie gelernt haben, lieferten beste Leistungen ab und teilten sich am Ende das Siegertreppchen in der Disziplin Selbstverteidigung M/F U12.