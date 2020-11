Rollkunstlaufen : Tiziana Kaletta muss ihre Ziele ins neue Jahr mitnehmen

Tiziana Kaletta aus Alpsray trainiert sehr hart. Im kommenden Jahr möchte sie sich ihre sportlichen Träume erfüllen. Foto: Erik Kaletta

Rheinberg Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Schülerin aus Alpsray die Deutschen Meisterschaften verpasst. Dabei hatte sie sich intensiv auf die Titelkämpfe vorbereitet. Derzeit trainiert die Zwölfjährige den Doppelaxel.

Tiziana Kaletta aus Alpsray hatte sich für ihr Sportjahr so viel vorgenommen. Bei der nationalen Meisterschaft wollte die Schülerin in ihrer Altersklasse den Titel gewinnen. Doch die Coronavirus-Pandemie ließ das nicht zu. Die zwölfjährige Rheinbergerin, die in ihrem Jahrgang zu den besten Rollkunstläuferinnen Deutschlands zählt, muss alle Ziele mit ins Jahr 2021 nehmen.

Sie hat gerade damit begonnen, den Doppelaxel zu trainieren, der als schwierigster der doppelten Grundsprünge gilt. Den möchte die Nachwuchsläuferin bis zu Beginn der neuen Saison beherrschen – und dann auch wieder bei internationalen Turnieren die Jury mit ihrer Kür begeistern.

Es waren einige Rückschläge, die Tiziana Kaletta verpacken musste. Erik Kaletta unternahm viel, um seine Tochter bei Laune zu halten und hielt nach sportlichen Alternativen Ausschau. Beim deutschen Kürpokal im April in Freiburg wollte die Schülerin im neuen Kleid antreten. Es folgte die Absage des hochkarätig besetzten Turniers und wenig später die Info, dass die Sporthallen geschlossen werden. „Das war eine Katastrophe. In einigen Bundesländern durfte mit zwei Läufern in der Halle trainiert werden, in anderen Bundesländern nur auf der Außenbahn und bei uns gar nicht“, sagt Erik Kaletta.

Das Training wurde umgestellt, zunächst auf Übungen ohne Rollschuhe. „Ziel war es, Ausdauer und Kondition zu halten, besser noch aufzubauen.“ Die Kalettas suchten obendrein Parkplätze, die fürs Rollschuhlaufen geeignet waren, „damit Tizi auch an der Technik arbeiten konnte“, so Erik Kaletta. „Während des Lockdowns wurde schnell klar, dass die geplanten Wettkämpfe in Portugal und Italien nicht stattfinden werden. Alle nationalen Wettbewerbe wurden bis Ende August gestrichen. Einzige Hoffnung war die Deutsche Meisterschaft in Freiburg, die zunächst nur verschoben wurde.“

Im Sommer machte sich die Familie kurzfristig auf nach Sardinien, wo die junge Rollkunstläuferin aus Alpsray beim Spitzencoach Pierluca Tocco mehrere Einheiten absolvierte. Nach der Rückkehr konnte Tiziana Kaletta mit den Teamkolleginnen bei ihrem Heimatverein, dem TV Aldenrade, wieder in kleinen Gruppen Übungseinheiten absolvieren. Als Vorbereitung für die Deutschen Meisterschaften nahm Tiziana Kaletta an einem Lehrgang mit dem früheren Weltmeister Luca D´Alisera und dem amtierenden Weltmeister Luca Lucaroni teil.

Doch wegen steigender Corona-Infektionszahlen wollte Freiburg die nationalen Titelkämpfe Mitte Oktober nicht mehr ausrichten. Es wurde ein anderer Standort gefunden – das Landesleistungszentrum Darmstadt. Motiviert und voller Vorfreude legte sich Tiziana nochmal richtig ins Zeug, um doch noch zu einem guten Saisonabschluss zu kommen. Ihr Ziel: ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Doch auch daraus wurde nichts. Einen Tag vor Abreise stieg der Inzidenzwert in Duisburg auf über 50, zudem musste eine Läuferin des TVA in Quarantäne. Tiziana Kaletta sagt: „Nach einem Krisengespräch zwischen Eltern und Trainerteam gab es leider keine andere Wahl, als die Teilnahme an der DM abzusagen.“