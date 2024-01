Haben Zuschauer Affengesten gezeigt? Rassismus-Vorwurf bei Rheinberger Stadtmeisterschaft

Völlig verdient haben die A-Liga-Fußballer von Concordia Rheinberg in der alten Großraumsporthalle den Stadtmeisterpokal gewonnen. Da waren sich alle beteiligten Mannschaften und Vereinsverantwortliche am Sonntagabend einig. Doch so richtig Feierlaune wollte beim Turniersieger zunächst nicht aufkommen. In der entscheidenden letzten Partie zwischen der Concordia und Vorjahressieger SV Budberg hatte es einen unschönen Vorfall gegeben, der nachhallt. Kurz vor einer Zwei-Minuten-Strafe gegen SVB-Akteur Emanuel Amissah kam’s zu einem Tumult auf der Tribüne. Es waren Beleidigungen aus dem Concordia-Block zu hören, ein Zuschauer wurde nach kurzer Unterbrechung aus der Halle verwiesen. Jetzt steht ein Rassismus-Vorwurf im Raum.