Corona-Lockdown verhindert reales Treffen : Jugend-Kicker des SV Budberg feiern virtuelle Weihnachtsparty

Jugend-Obmann Thomas Kehrmann freute sich, dass die Weihnachtsfeier wenigstens online stattfinden konnte. Foto: FuPa/Verein

Rheinberg Der Verein musste aufgrund des Corona-Lockdowns kreativ werden. Unter anderem wurden die besten Spieler in die Elf des Jahres gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Gedeckte Tische mit Plätzchen, Kakao oder Kaffee. Eine geschmückte Bühne mit einem großen Weihnachtsbaum. Viele Kinder, Jugendliche, Eltern und Trainer tummeln sich in der festlich hergerichteten Rheinberger Stadthalle und erfreuen sich an einem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Mannschaften und Spieler werden auf der Bühne für ihre besonderen Leistungen in der abgelaufenen Saison geehrt und erhalten anschließend ihren gebührenden Applaus. So sieht die Weihnachtsfeier der Nachwuchskicker des SV Budberg normalerweise aus.

In diesem Jahr ist all das aber nicht möglich. Die Verantwortlichen des SVB wollten es aber nicht einfach dabei belassen, sondern ihren Jugendkickern auch in diesen besonderen Zeiten etwas Gutes tun. „Wir haben deshalb eine Ersatzaktion geschaffen“, sagt Jugend-Obmann Thomas Kehrmann. Ein Organisations-Team, bestehend aus dem Jugendvorstand, mehreren Betreuern sowie dem Förderverein, bastelte in Windeseile einen digitalen Adventskalender zusammen.

Jeder Jugendkicker erhielt eine Losnummer und konnte ab dem 1. Dezember auf der Homepage des SV Budberg täglich auf einen Preis hoffen. So durften sich die Kinder und Jugendlichen beispielsweise über Eintrittskarten für das deutsche Fußballmuseum oder signierte Fanartikel von Spielern des MSV Duisburg oder FC Schalke 04 freuen. Aber auch Gutscheine von lokalen Geschäften und Restaurants konnten gewonnen werden.

Moritz Janßen aus der A-Jugend wurde in die Mannschaft des Jahres gewählt. Foto: Fupa

„Uns war es eben auch wichtig, dass wir damit den Einzelhandel in der Umgebung unterstützten“, so Kehrmann, der die Preise gemeinsam mit seinen Helfern persönlich bei jedem Gewinner vorbeibrachte. Ihn freut es besonders, dass das Gemeinschaftsgefühl im gesamten Verein, trotz der schwierigen Umstände, weiter spürbar sei. Deshalb war es dem Orga-Team auch zudem enorm wichtig, die traditionellen Ehrungen nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen.

„Es ist schließlich immer etwas ganz Besonderes, wenn man aus mehr als 300 Jugendspielern ausgewählt und geehrt wird“, sagt Thomas Kehrmann.

Die Präsentation der Mannschaft des Jahres, des besten Torjägers, der besten Spielerin und der beiden Spieler des Jahres wurde in diesem Jahr filmisch umgesetzt. Wilhelm Barnowski, Beisitzer im Jugend-Vorstand, der gewöhnlich als Moderator durch die Weihnachtsfeier führt, und Kehrmann selbst wendeten sich zum Jahresabschluss mit einer Videobotschaft an die SVB-Kicker.

Eine Ehrung, so nahmen es beide vorweg, konnte in diesem Jahr leider nicht vorgenommen werden. Der beste Leichtathlet konnte in diesem Jahr nicht prämiert und herausgehoben werden, da es in diesem Jahr nur einen einzigen Wettbewerb gegeben habe.

Bei den Fußballern hat es Alessio Amoroso hingegen geschafft, 37 Tore in einer Spielzeit zu erzielen. Der Stürmer aus der E-Jugend-Mannschaft ist damit der Torschützenkönig des SVB. Im Mädchenbereich wurde Jule Tervooren als beste Spielerin ausgezeichnet. Der beste Spieler des jüngeren Jahrgangs heißt Jonas Wissing. Trainer und Jugendvorstand sei diese Entscheidung sehr leicht gefallen. Der schnelle und vielseitige Kicker habe eine starke Saison gespielt.

Auch Jonas Kühnau erhielt viel Lob. Der Abwehrmann der A-Junioren erhält eine Trophäe als bester Spieler des alten Jahrgang. Kehrmann, der Kühnau als Übungsleiter selbst erlebt, lobt besonders die Einstellung und Einsatzbereitschaft seines Schützlings.

Zum Abschluss bedankte sich Kehrmann für die tolle Unterstützung der Eltern, Kinder, der Spenderinnen und Spender sowie den Trainerinnen und Trainern in einem nicht immer leichten Jahr, das nun zu Ende geht.